Frauenfußball-Boom? „Früher waren wir abseits vom Schuss”

In Köln kamen vergangenes Wochenende fast 40.000 Zuschauer beim Erstliga-Rekordspiel. Wie erlebt Ihr diesen Boom? Tamina Weichel: Der Boom hat uns auch ein bisschen angesteckt. Wir interessieren uns jetzt auch mehr für die Frauen-Bundesliga als früher. Wir haben uns das vorherige Rekord-Spiel der Eintracht gegen Bayern angeschaut und planen auch bei dem Spiel gegen Wolfsburg, mit der ganzen Mannschaft ins Stadion zu fahren.

Kommt die Begeisterung auch bei Euch an? Julia Bitsch: Früher, ich bin schon ein paar Jahre in Rimbach, da waren die Frauenmannschaften ein bisschen abseits vom Schuss. Mittlerweile sind wir ein aktiver Part im Verein. Das ist super-schön und führt letzten Endes auch dazu, dass wir mittlerweile diese Saison so was wie Bälle oder Trikots gesponsert bekommen haben. Viele aus dem Verein, gerade bei Heimspielen, kommen auch zum Zuschauen. Mit Isabel Hahn, die Koordinatorin für den Frauenfußball ist, haben wir jemanden im Vorstand von unserem Verein sitzen, die aus unserem Bereich kommt. Weichel: Unsere Männermannschaft schaut begeistert bei unseren Spielen zu. Das ist eine ganz coole Atmosphäre. Sie stehen dann in der Südkurve, so heißt es bei uns, und heizen ganz schön ein. Das hat sich schon verändert. Menschen sprechen mich öfter darauf an, dass ich Fußball spiele. Erstmals interessieren sich viele auch einfach für die Liga, schauen auch mal rein, wo wir gerade stehen und wie es läuft.

Überlegen sich mehr Mädels bei Euch anzufangen als früher? Weichel: Ja, es sind auch viele kleine Mädchen dazugekommen. Wir haben jetzt auch eine ganz junge Jugend, die F-Jugend. Sie spielt auf Turnieren als reine Mädchenmannschaft. Generell sind wir mit den Mädchen besser aufgestellt als bei den Jungs. Wir haben außerdem eine vollbesetze B- und C-Jugend, die beide gerade in ihrer Liga auf Platz 2 stehen. Am 8. Mai bieten wir auch Schnuppertraining für Mädchen von 10 bis 15 Jahren an. Seit dieser Saison haben wir auch eine zweite Mannschaft bei den Damen. Das ist daraus entstanden, dass ein paar aus der Jugend hochgekommen sind und in den nächsten Jahren werden immer mehr hochkommen. Deswegen ist es schön zu sehen, dass wir zwei Mannschaften stemmen können. Unsere Zweite ist eine Kleinfeldmannschaft. Da spielen sieben Spielerinnen auf dem Feld, da habe ich auch schon aushelfen dürfen als erste Mannschaftsspielerin. Macht auf jeden Fall Spaß, das zu unterstützen. Bitsch: Wir haben vor der Saison auch zwei, drei Neuzugänge bekommen, die vorher gar nichts mit Fußball zu tun hatten, was sehr erfreulich ist.

Noch zu Zeiten von Birgit Prinz oder Steffi Jones hatte Frauenfußball mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Müsst ihr Euch immer noch doofe Sprüche anhören? Bitsch: Sprüche zu Frauenfußball höre ich nicht mehr. Die Leute zeigen eher Interesse und finden es sehr cool.