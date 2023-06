Frauenfußball-WM bei ARD und ZDF: Faeser begrüßt Einigung

Auch der Deutsche Fußball-Bund war erleichtert über die Einigung. „Ein Blackout konnte verhindert werden. Dies ist für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland von enormer Bedeutung“, war Präsident Bernd Neuendorf in einer Mitteilung zitiert worden. „Ich bin einfach nur erleichtert, dass unsere WM-Spiele im deutschen TV sichtbar sein werden“, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gesagt, „jetzt können wir mit noch mehr Schwung und positiver Energie in die Vorbereitung und in die Weltmeisterschaft gehen.“