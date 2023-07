Frauenfußball-WM: Das müssen Sie wissen

Die WM wird in neun Städten und zehn Stadien gespielt. Das größte Stadion für das Turnier ist das Stadium Australia in Sydney. Es bietet Platz für rund 83.500 Fußballbegeisterte und war Hauptort der Olympischen Spiele 2000. Das kleinste Stadion der WM befindet sich in Adelaide, ebenfalls Australien, und hat eine Kapazität von etwa 18.435 Plätzen. Es war 2006 einer der Austragungsorte der Asien-Meisterschaft der Frauen. Neuseelands größtes Stadion für die WM ist der Eden Park in Auckland, der rund 50.000 Plätze umfasst.

Wann finden die Spiele statt?

Das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Neuseeland und Norwegen wird am 20. Juli (9 Uhr MESZ; ARD) in Auckland angepfiffen. Das Finale steigt am 20. August um 12 Uhr MESZ (ZDF) in Sydney. Für die deutsche Mannschaft beginnt die WM am 24. Juli (10.30 MESZ, ZDF) gegen Marokko in Melbourne. Die weiteren Vorrundenspiele sind am 30. Juli (11.30 Uhr MESZ, ARD) gegen Kolumbien in Sydney und am 3. August (12 Uhr MESZ, ZDF) gegen Südkorea in Brisbane.