Frohms stark in großen Fußstapfen: „Auch mal stolz auf mich“

Von einer neuen Turnierserie ohne Gegentor will Frohms erst mal nichts wissen. „Wir wollen Siege feiern, wir wollen Punkte holen. Wenn am Ende da die Null steht, dann freut mich das natürlich. Aber man wird auch nicht alles verhindern können.“ Die Null am Ende einer Weltmeisterschaft nach sechs Spielen - das schaffte als erste Nadine Angerer 2007 in China beim deutschen Triumph. Beim WM-Titel vier Jahre zuvor stand noch Silke Rottenberg zwischen den Pfosten - auch eine, die die Tradition der deutschen Torfrauen prägte.