Frühere Liga-Chefin Hopfen: Deutscher Fußball ist abgehängt

„Hoffentlich wachen die Verantwortlichen in Fussballdeutschland vor der EM 2024 im eignen Land auf, sonst wird aus dem erhofften Sommermärchen ein Sommergrusel“, mahnte Hopfen in ihrem Beitrag mit Blick auf die kommende Männer-Europameisterschaft in Deutschland. Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick war im vergangenen Jahr bei der WM in Katar ebenfalls bereits in der Gruppenphase gescheitert. Auch die U21 des DFB musste bei der EM in diesem Jahr die Heimreise nach der Vorrunde antreten.