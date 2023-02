Fußball-Nationalspielerin: „Mindestlohn wäre angemessen“

Duisburg (dpa) - . Nationalspielerin Lina Magull (28) hat mit Blick auf die Strukturen im deutschen Frauenfußball höhere Gehälter gefordert. „Ein Mindestlohn wäre in meinen Augen angemessen, denn man sollte sich als professionelle Fußballerinnen auf den Sport konzentrieren können“, sagte die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstagausgabe) vor dem Freundschaftsspiel des DFB-Teams an diesem Dienstag gegen Schweden (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg.