Fußball-WM der Frauen: Saudische Sponsoren unerwünscht

Das Thema hat allerdings auch eine zweite Ebene, wie Guido Steinberg (54) anmerkt. Der Islamwissenschaftler arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Saudi-Arabien hat er erst vor zwei Wochen wieder besucht. In einem Hotel unterhielt sich Steinberg mit Jugendspielern von Al-Nassr, dem Club, der inzwischen den fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo beschäftigt. Was Steinberg wesentlich spannender fand: dass im gleichen Hotel auch ein Team von Al-Nassrs Rivale Al-Hilal untergebracht war - genauer: ein Jugendteam, bestehend nur aus Fußballerinnen. „Als ich 1997 das erste Mal in Saudi-Arabien war, wären Fußball spielende Mädchen unvorstellbar gewesen“, erklärt Steinberg.