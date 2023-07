Fußballerin Leupolz mit Söhnchen zur WM - „Total schön“

Die Vize-Europameisterinnen fliegen erst mal bis Dubai, von dort aus geht die lange Reise weiter nach Sydney. Ihr Base Camp haben die DFB-Frauen in Wyong, einem 4500-Einwohner-Ort im Bundesstaat New South Wales knapp 100 Kilometer nördlich von Sydney. Dort wird das deutsche Team am Donnerstag früh erwartet. Los geht's mit dem ersten Gruppenspiel am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko.