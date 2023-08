„Geht nicht nur um diesen Kuss“: Macho-Kultur im Fußball

In Deutschland sah Karl-Heinz Rummenigge den Kuss-Skandal so: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay“. Emotionalität sei wichtig im Fußball, man solle die „Kirche im Dorf lassen“, sagte Bayerns Aufsichtsratsmitglied. DFB-Präsident Bernd Neuendorf („glaube, ich hätte nicht so gehandelt“) und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke („weiß nicht, was da vorher gewesen ist“) blieben zurückhaltend - offene Kritik an Rubiales äußerten aber auch sie nicht. Für Kraus ein Teil des Übels: „Dass dieses männliche Machtgebaren im Fußball noch immer akzeptiert ist, haben die spontanen Reaktionen aktiver Funktionäre und der ausbleibende Widerspruch Andersdenkender gezeigt.“