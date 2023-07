Hinten wird's immer enger: DFB-Frauen und ihre Baustellen

Diese Position steht bei den DFB-Frauen für die so wichtige Oberdorf. Nach ihrer Muskelblessur im Oberschenkel absolvierte die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg am Samstag immerhin die meisten Übungseinheiten und wird nach DFB-Angaben auch beim Abschlusstraining am Sonntag in Melbourne dabei sein. Voss-Tecklenburg gibt noch kein grünes Licht für die Partie gegen Marokko, sagte aber der „Süddeutschen Zeitung“: „Für das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien kann ich sagen, dass Obi mit Sicherheit wieder fit ist.“ Oberdorf war bei der EM 2022 in England als beste junge Spielerin ausgezeichnet worden. Vertreten werden könnte sie von Chelsea-Profi Melanie Leupolz, der einzigen Mutter in der DFB-Auswahl, oder Lattwein (VfL Wolfsburg).