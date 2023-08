„HISTORISCH!“: Jamaika feiert WM-Achtelfinaleinzug

„Dies ist zweifellos der stolzeste Moment bisher in Jamaikas Fußballgeschichte“, schrieb die Kultur- und Sportministerin des Karibikstaats, Olivia Grange, in den sozialen Medien. Die „Reggae Girlz“ hatten in Melbourne durch ein 0:0 gegen Brasilien als erstes Team aus der Karibik bei einer Fußball-WM die K.-o.-Runde erreicht.