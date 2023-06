Huth sieht deutschen Fußball nicht in der Krise

Herzogenaurach (dpa) - . Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth sorgt sich trotz der jüngsten sportlichen Misserfolge der Männer-Mannschaft und der U21-Auswahl nicht um den deutschen Fußball. „Ich glaube nicht, dass er in der Krise ist“, sagte die 32-Jährige beim DFB-Medientag in Herzogenaurach. Die Frauen-Nationalmannschaft sieht sie deswegen bei der anstehenden WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auch nicht unter einem noch größeren Druck.