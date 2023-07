Jetlag in Australien: „Das Gröbste überstanden“

Die DFB-Spielerinnen starten am 24. Juli (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne gegen Marokko. Die weiteren Gegner in der Vorrunden-Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli und Südkorea am 3. August. „Die Stimmung ist super, wir haben viel Spaß. Noch sind wir alle etwas müde, aber so langsam realisieren wir, dass wir jetzt endlich hier in Australien angekommen sind und eine WM ansteht - endlich geht es los“, sagte Brand.