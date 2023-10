Kanzler Scholz drückt DFB-Frauen Daumen für Olympia

Das Nationalteam bereitet sich seit Montag auf dem DFB-Campus am Main auf die nächsten Nations-League-Spiele am Freitag gegen Außenseiter Wales in Sinsheim und am 31. Oktober in Island vor. Dabei kehrt der 72 Jahre alte Horst Hrubesch als Interimstrainer zurück, nachdem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sich nach der WM, bei der ihr Team in der Vorrunde ausgeschieden ist, krankgemeldet hatte und nun noch im Erholungsurlaub ist.