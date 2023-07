Kolumbien-Coach gegen DFB-Team nicht an der Seitenlinie

Martina Voss-Tecklenburg, die Verantwortliche der deutschen Auswahl, wird sich vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Australien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) gegen Kolumbien aber erst mal orientieren müssen. Denn Nelson Abadía, Chefcoach des Südamerika-Vizemeisters, ist noch von der FIFA gesperrt - und hat auch in Sydney gleich zwei Stellvertreter.