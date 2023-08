Kritik an Kuss nach WM-Finale: „Form der sexuellen Gewalt“

Die deutsche Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme empfand den Übergriff als völlig fehl am Platz. „Ich wünsche mir, dass die Menschen, die für den psychischen Machtmissbrauch im spanischen Verband verantwortlich sind, aus dem System genommen und sanktioniert werden“, schrieb die Olympiasiegerin von 2016 in am Montag ihrer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. Im vergangenen Jahr waren nach der EM in England insgesamt 15 Nationalspielerinnen aus Protest gegen Spaniens Verband und den umstrittenen Nationaltrainer Jorge Vilda vorübergehend zurückgetreten. Nur drei kamen anschließend zurück und schafften gegen England sensationell den Triumph im WM-Finale.