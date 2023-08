Künzer kritisiert DFB-Reaktion: „Maximal unglücklich“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte nach dem 1:1 im Vorrunden-Spiel gegen Südkorea und dem K. o. in der Gruppenphase eine Aufarbeitung angekündigt und ihre eigene Zukunft offen gelassen. „Für mich ist die Frage, was mit den Ergebnissen einer Analyse ist, was die Konsequenzen gewesen wären“, sagte Künzer. Es sei „maximal unglücklich“, dass Neuendorf nicht vor Ort gewesen sei. „Ich hoffe, dass die Aufarbeitung trotzdem ergebnis- und lösungsorientiert ist und nicht nur im internen Kreis stattfindet.“