Leichte Rückenprobleme: Jule Brand trainiert nicht voll mit

Oberdorf war nach einer Muskelblessur im Oberschenkel beim 6:0 zum WM-Auftakt gegen Marokko in Melbourne ebenso nicht eingesetzt worden wie Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) und Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung im Knie). Der Einsatz von Hegering und Nüsken gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney ist weiter offen.