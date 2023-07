Letzter Tanz einer Ikone: US-Star Rapinoe vor WM-Abschied

Kurz zur Einordnung: Es ist gerade einmal vier Jahre her, dass Rapinoe so abfällig über den Amtssitz des Staatsoberhauptes gesprochen hat. Damals war die Welt noch eine andere. Es gab 2019 noch keine Corona-Pandemie und US-Präsident war der von ihr verachtete Donald Trump. Rapinoe stand auf dem sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere und krönte sich bei der Endrunde in Frankreich zum zweiten Mal zur Weltmeisterin. Jetzt ist sie 38 und steht kurz vor dem Ende Laufbahn.