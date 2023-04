Leupolz will Sohn mit zur WM nehmen

Leupolz hatte im Testspiel gegen die Niederlande wegen eines Nasenbeinbruchs gefehlt, sie war am Mittwoch operiert worden. An diesem Dienstag im zweiten Härtetest in Nürnberg (18.00 Uhr/ARD) gegen Brasilien ist sie wieder dabei. „Die OP lief gut, die Nase ist wieder einigermaßen gerade, zumindest so wie sie davor auch war. Ich habe eine Maske, mit der ich total einsatzbereit bin“, sagte Leupolz.