Mara Pfeiffer wirkt an Alexandra Popps Autobiografie mit

Mainz. In den vergangenen zwei Wochen flimmerte sie als Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Fernsehbildschirme in vielen Wohnzimmern. Seit Mitte der vergangenen Woche ziert Alexandra Popp auch das Cover etlicher Bücher in den Buchhandlungen. Unter dem Titel „Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz“ hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht – und die ist in Zusammenarbeit mit der lange in Mainz und jetzt in Wiesbaden lebenden Autorin und Journalistin Mara Pfeiffer entstanden.