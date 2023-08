Mit Hegering und Druck gegen Südkorea: „Müssen gewinnen“

Aus eigener Kraft kann die deutsche Auswahl den ursprünglich angepeilten Gruppensieg jedenfalls nicht mehr schaffen. „Wir haben überwiegend gute Stimmung“, versicherte Voss-Tecklenburg bei der Abschlusspressekonferenz vor der Partie gegen die Asiatinnen und holte weit aus: „Ich kann es nur immer wieder betonen: Wir haben so ein gutes Miteinander bei uns, wir sprechen die Dinge klar an, wir sprechen sie kritisch an, aber wir sprechen sie auch sachlich an. Wir bleiben bei uns. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und wir gehen die nächsten Schritte zusammen.“ Dass ihre Spielerinnen „sehr, sehr selbstkritisch“ seien, das hatte die Trainerin schon zuvor betont.