Nach dem Schock: DFB-Team will Zeit für Krisenbewältigung

Nun hofft die Spielführerin, dass die deutschen Fans das Interesse am Frauenfußball nicht wieder verlieren. „Dafür war die Entwicklung in dem ganzen Jahr so schön anzusehen, so immens und so extrem wichtig für den Sport, dass ich hoffe, dass es dabei bleibt“, sagte Popp. 8,06 Millionen Zuschauer verfolgten live im ZDF das 1:1 gegen Südkorea, es war mit Abstand die meistgesehene Sendung des Tages.