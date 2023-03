Nach Schwangerschaft: Leupolz zurück im DFB-Aufgebot

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea gehört zum 29-köpfigen Aufgebot der Vize-Europameisterinnen für die Länderspiele gegen die Niederlande am 7. April (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard und gegen Brasilien am 11. April (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg. Dies teilte der DFB mit.