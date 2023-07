Nationalspielerin Lena Petermann wechselt zu Leicester City

In vier Spielzeiten für Montpellier erzielte Petermann 25 Tore in 48 Spielen. Zuvor hatte die gebürtige Cuxhavenerin für den Hamburger SV, in den USA für die UFC Knights sowie für den SC Freiburg und Turbine Potsdam gespielt. Für die anstehende WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wurde Petermann nicht nominiert.