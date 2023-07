Neid und Theune zu DFB-Frauen: „Ganz viel Qualität“

Neid ist zwar beim Deutschen Fußball-Bund in der Abteilung Scouting, Spielanalyse und Diagnostik für internationales Trendscouting im weiblichen Bereich zuständig, wird aber nicht zur WM nach Australien und Neuseeland (20. Juli bis August) fliegen, wo Deutschland in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea spielt. „Aus Budgetgründen bin ich diesmal nicht beim Turnier dabei und versuche, das alles am Laptop zu gestalten“, sagte die 111-fache Nationalspielerin.