Neuendorf: Nicht über Voss-Tecklenburg-Ablösung spekulieren

Die Bundestrainerin hatte sich für die anstehenden Spiele in der Nations League in Dänemark und gegen Island am 22. und 26. September krankgemeldet. Sie wird kommissarisch von Co-Trainerin Britta Carlson vertreten. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, hatte Ende der Vorwoche gesagt, der DFB hoffe, dass Voss-Tecklenburg „bald wieder in unser Team zurückkehrt“.