„nicht groß lamentieren“; Chatzialexiou warnt vor Kolumbien

„Wenn sie ein bisschen rustikaler ausfallen, dann sollte man auch das Beinchen nicht zurückziehen, sondern hinhalten“, sagte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des DFB in Wyong über die Zweikämpfe bei der zweiten Vorrundenpartie am Sonntag in Sydney. „Das wird die Devise sein. Wir haben viele Spielerinnen, die auch entsprechend dagegen halten können.“