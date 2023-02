Popp: Saudi-Arabien „kein optimaler Sponsor“ für Frauen-WM

Die ungleichen Prämien waren bei der Frauen-EM 2022 in England ein großes Thema, in das sich sogar Bundeskanzler Olaf Scholz einschaltete. Die DFB-Frauen hätten für den Titel 60.000 Euro pro Spielerin bekommen. Bei den Männern waren bei der EM im Jahr zuvor 400.000 ausgelobt. Dieselbe Summe hätte es für jeden Spieler für einen WM-Triumph in Katar gegeben, die deutschen Männer scheiterten dort aber zuletzt bereits in der Vorrunde.