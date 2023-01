Rasen gefroren: Spiel-Abbruch in London nach sechs Minuten

Liverpool-Trainer Matt Beard betonte, das Spiel hätte nie angepfiffen werden dürfen. In weiten Teilen Englands sorgten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt für rutschige Straßen. Bei den Männern wurden zahlreichen Spiele der unteren Ligen und im Jugendfußball gestrichen - in der Regel weit vor dem Anpfiff. Die Drittligapartie zwischen Peterborough United und Charlton Athletic wurde erst 90 Minuten vor dem Anstoß abgesagt. Die Vereinsführung von Peterborough entschuldigte sich bei den Fans und kündigte an, den Gästeanhängern die Busfahrt zum Nachholspiel zu bezahlen.