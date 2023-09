Rubiales zeigt Reue: Hätte nicht so handeln dürfen

„Ich verstehe, dass ich als Verbandspräsident nicht so hätte handeln dürfen“, sagte der 46-Jährige in der Talkshow „Piers Morgan Uncensored“, von der weitere Clips auf der Internetplattform X, ehemals Twitter, veröffentlicht wurden. „Ich sehe es ein, dass ich das als Präsident nicht hätte tun dürfen.“ Seine Absichten seien aber „100 Prozent nicht sexuell“ motiviert gewesen. Am Tag zuvor war Rubiales von seinem Amt zurückgetreten.