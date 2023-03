Schwanger - und dann? Fußballerinnen kämpfen für ihre Rechte

Dass sie das als ehemalige deutsche Nummer eins nicht ganz so hart trifft wie andere Spielerinnen, weiß Schult auch. „Andere Sportlerinnen hätten in meiner Situation eventuell vor dem Nichts gestanden“, sagte die zuletzt in den USA beschäftigte Keeperin. „Es ist immer noch so, dass der Sport nicht darauf vorbereitet ist, sondern, dass die Mütter darum kämpfen, dass es Normalität wird und sie ihre Rechte erstreiten müssen.“