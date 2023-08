Schwedinnen düpieren Japan - Spanien huldigt Paralluelo

Zu spät hatten die Japanerinnen gegen Schweden zu ihrem Kombinationsspiel gefunden. Erst in der 87. Minute gelang Honoka Hayashi der Anschlusstreffer, zuvor drosch Riko Ueki einen Elfmeter an die Latte (76.). Für die insgesamt besseren Schwedinnen trafen Amanda Ilestedt (32.) und Filippa Angeldal (51./Handelfmeter) vor 43 217 Zuschauerinnen und Zuschauern in Auckland. Wie bei der WM vor vier Jahren in Frankreich zogen die Skandinavierinnen ins Halbfinale ein, damals hatten sie in Rennes gegen Deutschland ebenfalls 2:1 gewonnen.