Siegen, singen, Sinne schärfen: DFB-Team schon im WM-Modus

Vor dem zweiten Vorrundenspiel bleibt den deutschen Spielerinnen um Doppeltorschützin und Kapitänin Alexandra Popp eine Flugreise erspart: Vom Basecamp in Wyong geht es für die Partie am kommenden Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) per Bus ins knapp 100 Kilometer entfernte Sydney.