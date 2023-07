So kommen Deutschlands Fußballerinnen ins WM-Achtelfinale

Nach dem 1:2 gegen Kolumbien im zweiten Vorrundenspiel hat das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg das Weiterkommen aber noch in der eigenen Hand. Derzeit liegt Deutschland (3 Punkte, 7:2 Tore) hinter Kolumbien (6 Punkte, 4:1 Tore) auf dem zweiten Platz der Gruppe H vor Marokko (3 Punkte, 1:6 Tore) und Südkorea (0 Punkte, 0:3 Tore). So geht es für die DFB-Auswahl am Donnerstag (12.00 Uhr) gegen Südkorea in die Runde der besten 16.