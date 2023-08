Spanien erster Viertelfinalist - WM-Aus für die Schweiz

Die überragende Aitana Bonmatí (5. und 36. Minute), Alba Redondo (17.), Laia Codina (45.) und Jennifer Hermoso (70.) erzielten die Tore der in allen Belangen überlegenen Spanierinnen im Eden Park. Nach einem Eigentor durch Laia Codina (11.) hatten die Schweizerinnen in der Anfangsphase der ersten Achtelfinal-Begegnung dieser Weltmeisterschaft kurzzeitig Hoffnung geschöpft. Im Viertelfinale treffen die Südeuropäerinnen am Freitag in Wellington auf die Niederlande oder Südafrika.