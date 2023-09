Spaniens Fußballerinnen beenden Streik nach Tarifeinigung

Die Fußballerinnen waren zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in den Streik getreten, nachdem die Liga zunächst nur ein Mindestjahresgehalt von 20.000 Euro für die neue Saison angeboten hatte. Die AFE hatte mindestens 23.000 gefordert. Das sei für die Clubs der Liga F bei garantierten Einnahmen von knapp 100 Millionen Euro für die Saison 2023/2024 problemlos zu finanzieren. Bisher galt seit 2019 ein Mindestgehalt von nur 16.000 Euro. In der Bundesliga lag das Brutto-Durchschnittsgehalt nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes zuletzt bei 3500 Euro. Die Stars der Topclubs FC Barcelona und Real Madrid gelten mit sechsstelligen Jahresgehältern zu den Topverdienerinnen in Europa.