Sprachrohr Popp und das nächste große Finale

So ist nicht nur Tommy Stroot mächtig gefordert, sondern auch eine wie Popp. „Ein Typ, der in allem, was sie ausstrahlt, den Willen hat, Widerstände zu überwinden. Wir sind froh, dass wir Poppi in dem Zustand haben“, sagte der Trainer und verwies dieser Tage noch einmal darauf, dass die 32-Jährige eine sehr lange Verletzungspause vor ihrer so erfolgreichen EM 2022 in England hatte. „Sie hat wieder eine Qualität erreicht, die lange nicht abzusehen war. Und diese dann so zu halten, da komme ich fast ins Schwärmen. Sie ist ein extrem wichtiger Leader für uns. Sie sorgt dafür, dass wir immer wieder an unsere Grenzen gehen.“