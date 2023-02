Titeljagd der Wolfsburger Frauen: „Absolut nichts geschenkt“

Im Pokal spielt der VfL, der zuletzt achtmal in Serie den Cup gewonnen hat, am 28. Februar beim 1. FC Köln. In der Champions League steht die Viertelfinal-Auslosung mit Wolfsburg und dem FC Bayern am 10. Februar an. „Wir wissen, dass es vor allem auf internationalem Niveau nicht planbar ist. Wir sind extrem froh, dass wir im Viertelfinale dabei sind“, sagte Stroot.