Torhüterin Schmitz wechselt aus Frankreich zum VfL Wolfsburg

„Der VfL Wolfsburg zählt weltweit zu den besten Vereinen und spielt jedes Jahr um Titel mit“, begründete die zweimalige Nationalspielerin ihren Schritt. Schmitz absolvierte 55 Partien in der Division 1 in Frankreich und zuvor 155 Spiele in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Turbine Potsdam. 2008 wurde sie mit der deutschen U17-Auswahl und 2011 mit der U19 jeweils Europameisterin.