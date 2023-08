Tränen bei Bob Marleys Tochter: Jamaikas Fußball-Märchen

Die Tochter von Musik-Ikone Bob Marley wurde besonders emotional, als sich die Reggae Girlz bei der WM in Australien und Neuseeland als erste Mannschaft aus der Karibik überhaupt die Teilnahme an der K.o.-Phase sicherten. „So stolz. 3 Spiele gespielt. Nicht ein einziges Tor zugelassen“, schrieb die Musikerin in den sozialen Medien und veröffentlichte Fotos, wie sie das Spiel gebannt verfolgte. Nun könnte es im Achtelfinale zum Spiel gegen Deutschland oder Kolumbien kommen.