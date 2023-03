Trainer Scheuer bei Brightons Frauen-Team freigestellt

Zuletzt verlor das in elf Spielen erst zweimal siegreiche Scheuer-Team gegen Aston Villa zu Hause 2:6. Vor dem Spiel am Mittwoch bei Meister und Pokalsieger Chelsea, bei dem Scheuers bisherige Co-Trainerin Amy Merricks das Team betreuen wird, belegt Brighton & Hove Albion den vorletzten Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Leicester City. In England steigt nur der Tabellenletzte ab.