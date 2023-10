Trio um Deutschland präsentiert WM-Bewerbung für 2027

Bundeskanzler Olaf Scholz, der am Dienstag die DFB-Frauen in Frankfurt besucht hatte, zeigte sich bereits als Unterstützer der Idee. „Für uns wäre es eine große Sache, wenn diese WM auch bei uns stattfinden würde“, sagte der SPD-Politiker bei seinem Besuch. Die Spiele sollen in einer kompakten Region ausgetragen werden, weshalb für Deutschland ausschließlich Orte in Nordrhein-Westfalen vertreten sind. Eingeplant sind Dortmund, Köln, Düsseldorf und Gelsenkirchen - das sind genau die gleichen Spielorte, mit denen Nordrhein-Westfalen auch bei der EM der Männer 2024 dabei ist.