Umfrage: Interesse an DFB-Spielerinnen gestiegen

Die Frauen-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bei der EM 2022 in England für viel Euphorie und hohe TV-Einschaltquoten gesorgt. Auch der Aufschwung in der Bundesliga mit Rekord-Zuschauerzahlen war sichtbar. Die Vize-Europameisterinnen gehören bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland zu den Favoriten.