USA bei der WM schon raus - Vier Teams feiern

Die Schwedinnen feierten ihren Coup dagegen ausgelassen, in der regulären Spielzeit waren sie deutlich unterlegen gewesen. Nur mit großer Mühe und dank der starken Torhüterin Zecira Musovic rettete sich Schweden ins Elfmeterschießen. Im Viertelfinale geht es am Freitag (9.30 Uhr MESZ) gegen Japan. „Ich bin so glücklich, ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, wir haben als Team gekämpft“, sagte Magdalena Eriksson in der ARD. Im Stadion wurde der Partysong „Dancing Queen“ von Schwedens Ikonen-Band ABBA gespielt.