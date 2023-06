Vietnamesische Fußballfrauen: Training in Rüsselsheim für WM

Aufteilung in Gruppen: Die vietnamesische Frauen-Nationalmannschaft trainiert im Stadion am Sommerdamm. (© Volker Dziemballa)

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen startet am 20. Juli in Australien und Neuseeland. Erstmals dabei ist das vietnamesische Nationalteam. In Rüsselsheim bereitet es sich vor.