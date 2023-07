Vor Fußball-WM: Ex-Trainer Hrubesch fiebert mit „den Mädels“

Das deutsche Frauen-Team startet am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Dass er bei den Spielen dann vor dem Fernseher sitzt, ist für Hrubesch selbstverständlich. „Ich habe mir auch schon die beiden Vorbereitungsspiele im Juni und Juli angeschaut und hoffe, dass es in der Gruppenphase des Turniers besser läuft als noch in den Testspielen“, sagte der heutige Chef des Nachwuchsleistungszentrums des Zweitligisten Hamburger SV.