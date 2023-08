Voss-Tecklenburg: Caicedo „großartige junge Spielerin“

Caicedo hatte in der 52. Minute mit einem Traumtor zur Führung gegen Deutschland getroffen. „Dass sie eine großartige junge Spielerin ist, das wussten wir schon vorher“, sagte Voss-Tecklenburg. In der Schlussphase hatte die Stürmerin aber länger behandelt werden müssen, ausgewechselt wurde sie erst in der Nachspielzeit. In der Vorbereitung auf die Partie war sie auf dem Trainingsplatz zusammengebrochen.