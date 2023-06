„Werbung für den Frauenfußball“: VfL machtlos gegen Barça

„Ziemlich leer“ fühle sie sich, sagte die deutsche Fußball-Nationalspielerin nach nervenaufreibenden 90 Minuten plus Nachspielzeit zum 2:3 (2:0). „Zum größten Teil“ seien sie selbst daran schuld, „dass wir die Spiele verloren haben“, sagte die 32 Jahre alte Kapitänin und meinte neben dem Champions-League-Finale in Eindhoven auch einige vermeidbaren Pleiten in der Bundesliga. „Einfach, weil wir in entscheidenden Phasen die Fehler machen oder nicht richtig da sind.“