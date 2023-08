Werder verpflichtet kolumbianische Nationaltorhüterin Pérez

Zuletzt spielte Pérez für den brasilianischen Erstligisten Avai FC. „Werder ist ein Traditionsverein und die Bundesliga eine der besten Ligen der Welt“, sagte Pérez. Aktuell weilt die 28-Jährige mit der kolumbianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Kolumbien hatte am Sonntag dank eines Treffers in der Nachspielzeit 2:1 gegen Deutschland gewonnen.